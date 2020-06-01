İspanya’nın turizm geliri koronavirüs nedeniyle yarıya indi

Avrupa'nın turizm açısından en tercih edilen ülkelerinden İspanya'ya koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle Nisan ayında turist gitmedi. Oysa Paskalya tatilinin Nisan ayına rastlaması nedeniyle hem anakara hem de İspanya'ya bağlı adaların bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyordu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (INE) yapılan açıklamaya göre, ekonominin önemli dayanaklarından biri olan turizm sektörünün geliri bu yılın ilk dört ayında yarı yarıya azaldı. Ulusal İstatistik Dairesi'ne göre Ocak-Nisan ayları içinde turizmden sağlanan gelir 11 milyar 700 milyon euro. Bu rakam bir önceki yıla (2019) oranla yüzde 48 daha düşük.

Turist sayısı düştü

İspanya'yı bu yılın ilk dört ayında (Ocak-Nisan) 10 milyon 58 bin turist ziyaret etti. Mart ortasından itibaren rakamlar düştü. Çünkü İspanya koronavirüsle mücadele önlemlerini hayata geçirdi, sokağa çıkma kısıtlamaları, uçuş yasakları gibi önlemler alındı. Turizm, İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 12'den fazlasını oluşturuyor. Turizmde normal şartlarda Fransa'nın ardından dünyada en fazla tercih edilen ikinci ülke olan İspanya'yı her yıl 80 milyon turist ziyaret ediyor.