İspanya'nın vahşi festivalleri

MADRİD (AA) - HASAN ESEN - İspanya'daki festivallerde sadece boğalar vahşi şekilde öldürülmüyor, aynı zamanda, atlar, eşekler, kazlar, hatta sıçanların sevinç çığlıkları arasında eziyet gördüğü ya da katledildiği etkinlikler düzenleniyor. Ancak son zamanlarda hayvan hakları aktivistlerinin çalışmalarıyla bazı festivallerde değişikliğe gidilerek kuleden hindi veya keçi atmaya son verilmesi, diğerler hayvanların kaderinin değişebileceğine dair umutları artırıyor. Boğa güreşleriyle bilinen İspanya, Avrupa'da hayvanlara kötü muamelede liste başında yer alıyor. Hayvan hakları savunucularına göre, her yıl ülkede 60 binden fazla hayvan, kökenleri Ortaçağ'a dayanan bir kısmı dini festivaller sırasında kötü muameleye maruz kalıyor. İspanya daha çok boğa güreşleriyle bilinse de her sene yaklaşık 18 bin 600 festivalde atlar, eşekler, kazlar, hatta sıçanlar eğlence unsuru olarak kullanılıyor. Son yıllarda aktivistlerin baskısıyla bazı popüler festivallerde değişikliklere gidilmesine rağmen hala binlerce hayvan vahşi eğlencelerin kurbanı olmayı sürdürüyor.

- "Son 15 yıldır ülkede bir şeyler değişmeye başladı" Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvan Yanlısı Parti (PACMA), İspanya'da bu konudaki mücadelede öne çıkıyor. PACMA Başkanı Silvia Barquero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların festivallerde kullanılmasının geçmişe dayandığını kaydederek, "Ancak son 15 yıldır ülkede bir şeyler değişmeye başladı. İspanya toplumu, boğa güreşlerine karşı." dedi. Kültür Bakanlığı verilerine göre İspanyolların sadece yüzde 8'inin boğa güreşlerine katıldığını kaydeden Barquero, "Hem boğa güreşleri hem de hayvanlara eziyet edilen diğer festivallerin sona ermesi zaman meselesi." ifadesini kullandı. - "Bu festivaller geçmişimize ait, geleceğimize değil" Hayvanları korumak ve eziyetleri sona erdirmek için parti olarak bazı yasa teklifleri verdiklerini, hayvanlara eziyet edilen festivalleri belirleyip kampanyalarlarla kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Barquero, bu çabalarında da başarı elde etmeye başladıklarını söyledi. Barquero, bu gibi etkinliklere yasak getirilmesi konusunda umutlu olduklarını ifade ederek, "Bu festivaller geçmişimize ait, geleceğimize değil." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre bu festivallerden bazıları şöyle: Toros

Enmaromados de Benavente: İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kentinde her yıl haziran ayında yapılıyor. Boynuzlarından iple bağlanan boğa, sokaklarda sürükleniyor. Zaman zaman düşen ya da kayan boğa bu sırada kalabalığın şiddetine de maruz kalıyor. Bitkin düşen boğa sonunda mezbahanede kesiliyor. Düve ve danaların da zulme uğradığı etkinlik, Endülüs bölgesinin bazı kasabalarında da yapılıyor. Toro de Coria: İspanya'nın batısındaki Caceres kentinde haziran ayında yapılan festivalde, boğalar sokaklarda koşmak zorunda bırakılıyor. Zaman zaman boğalar düşerek ayaklarını kırarken, meydana ulaşabilenler şiddete maruz kalıyor. En sonunda hayvan öldürülüyor. Correbous de Castellon: Sadece Castellon'da değil aynı zamanda Valencia ve Tarragona'da temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleştiriyor. Boynuzlarına iki ateş topu bağlanan boğa, sokaklarda koşmaya zorlanıyor. Ateş nedeniyle ölmese de ya da yanmasa da hayvan, üzerindeki alevi söndüremediği için strese giriyor. Bu sırada kalabalık coşkuyla boğayı izliyor.

Espantes de Fuentesauco: Temmuz ayında İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kentinde yapılan etkinlikte, çok sayıda boğa çevrelenmiş bir alan içinde atlarla kovalanıyor. Kaçmaya çalışan boğalar keskin atletlerle korkutulurken, etkinlik sırasında şiddete maruz kalıyor. Yaralanan hayvanlar sonunda kesiliyor. Aynı etkinlik, batıdaki Guarena'da da yapılıyor. Bous a la Mar de Denia: Ulusal turistik etkinlik olarak ilan edilen festival, temmuz ayında Akdeniz kıyısındaki Alicante'de yapılıyor. Gençler tarafından kovalanan ve alandan çıkamayan boğa, sonunda denize düşüyor. Ardından denizden çıkarılan boğa bir kez daha aynı zulme maruz kalıyor. Bazı boğalar ise denizde boğularak ölüyor. Sanfermines de Pamplona: İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona'da her yıl 7-14 Temmuz'da yapılan etkinlik, en meşhur festival olarak biliniyor. Etkinlik süresince her gün dar sokaklara salınan boğalar, arenaya kadar kovalanıyor. Bu sırada bazı katılımcılar boynuz darbelerine hedef olsa da sonuçta hayvanlar binlerce kişinin coşkulu tezahüratları altında matadorlar tarafından öldürülüyor.

Bajada del Toro de Fornalutx: Mallorca Adası'nda 3-10 Eylül'de yapılan etkinlikte bir boğa, boynuzlarından bağlanan halatla sokaklarda dolaştırılıyor. Hayvan öndekilere saldırmaya çalıştığında arkadakiler, halatları çekerek boğanın hareketini önlüyor. Eziyet edilen boğa sonunda kesiliyor. - Atlar, eşekler, kazlar, sıçanlar Rapa das Bestas de Sabucedo: Etkinlik, her yıl temmuz ayında ülkenin kuzeybatısındaki Galicia bölgesinde yapılıyor. Uluslararası turistik bir festival olarak kabul edilen etkinlikte, çok sayıda at hareket dahi edemeyecekleri ya da kaçamayacakları dar bir alana toplanıyor. Bu sırada kalabalık, atlara vuruyor, üstlerine çıkmaya, yere yıkmaya çalışıyor ya da kuyruklarını kesiyor. Hayvanlar ayrıca kızgın demirlerle dağlanıyor. Corridas de Gansos de Carpio del Tajo: Etkinlik, Madrid'e 70 kilometre uzaklıktaki Toledo kentinde 25 Temmuz'da yapılıyor. Kazlar, bacaklarından iki direk arasına gerilen ipe bağlanarak aşağı sarkıtılıyor. At sırtında genç erkek veya kadınlar, kazlarının başlarından çekerek koparmaya çalışıyor. En çok baş koparan, yarışmanın da galibi oluyor.

Fiesta de los Gansos de Lekeitio: Kuzeydeki Bask bölgesinde 5 Eylül'de yapılan etkinlikte kazlar deniz üstüne gerilen ipe bacaklarından bağlanıyor. Bottakiler, zıplayarak kazın başını koparmaya çalışıyor. Önceleri canlı kazlarla yapılan etkinlik, son yıllarda gelen tepkilerin ardından ölü kazlarla gerçekleştiriliyor. Ancak hayvanlar, yine de önceden bu festival için öldürülüyor. Las Luminarias de San Bartolome de Pinares: Ülkenin kuzey batısındaki Avila'da her yıl 17 Ocak'ta yapılan etkinlikte, atlarla ateşin üzerinden atlanıyor. Çok sayıda atın kullanıldığı etkinlikte, bazen ayakları yanan hayvanlar ateş ve dumanın zehrinden de etkileniyor. Batalla de Ratas de Puig: Ocak ayının son pazar günü Valencia'da yapılan etkinlikte, katılımcılar birbirlerine ölü sıçanları atıyor. Çocukların da katıldığı etkinlikte, sıçanlar duvarlara da çarpılıyor. Artık canlı sıçan kullanılmasa da yine de hayvanlar bu etkinlik için önceden öldürülüyor. En tiksindirici etkinlik olarak kabul edilen festival, yasaklanmasına rağmen hala devam ediyor.