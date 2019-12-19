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İspanya'ya dokunulmazlık uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, AP milletvekili seçilen Katalan politikacının yemin ederek göreve başlamasını engelleyen İspanya’yı haksız buldu.

İspanya'ya dokunulmazlık uyarısı

Mahkeme dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Avrupa Adalet Divanı, İspanya’nın, Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçilen ancak tutuklu olduğu için göreve başlamasına izin verilmeyen Katalan lider Oriol Junqueras’ın dokunulmazlığını ihlal ettiğine hükmetti. Hakimler, ayrılıkçı Katalan lider Junqueras’ın Mayıs ayında yapılan AP seçimlerinde milletvekilliği kazanmasıyla dokunulmazlık hakkına kavuştuğunu, İspanyol makamların ise göreve başlamasını engelleyerek bunu ihlal ettiğine karar verdi.

İspanya yasalarına göre, Avrupa Parlamentosu’na seçilen bir vekilin Strasbourg’da göreve başlamadan önce İspanya Anayasası’na bağlılık yemini etmesi gerekiyor. İspanyol makamları, Junqueras’ın seçildikten sonra yemin için cezaevinden ayrılmasına izin vermemiş, bunun sonucu olarak da ülkenin Seçim Komisyonu ayrılıkçı Katalan liderin AP’deki koltuğunu "boş" olarak deklare ederek vekillik ile bağlantılı bütün haklarını da geçersiz saymıştı.

Dokunulmazlık ihlali

Avrupa Adalet Divanı hakimleri, AP üyeliğine seçilen kişilerin "seçim sonuçlarının ilan edildiği andan itibaren kazandıkları dokunulmazlığın seyahat etme ve parlamento oturumlarına katılmalarını kapsadığını" vurguladı. Kararda, İspanyol yasal düzenlemelerinin Avrupa Birliği’nin hukuki düzenlemelerinden sonra geldiği de hatırlatıldı. Bu durumda İspanyol makamlarının yapması gerekenin, AP’ye seçilen bir kişinin meclisin açılışına katılmak üzere cezaevinden ayrılmasına izin vermek olacağı belirtildi. Mahkeme, Junqueras’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinin, yemin ederek göreve başlaması sonrasında talep edilebileceğini de kaydetti.

Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’nın verdiği ihlal kararının Junqueras dışında seçilen diğer iki Katalan lideri de etkilemesi bekleniyor. Mayıs 2019’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ayrılıkçı Oriol Junqueras dışında sürgünde olan Katalan lider Carles Puigdemont ile bölgesel parlamento milletvekili Toni Comin de milletvekilliği kazanmıştı. İspanya, sürgünde yaşayan Puigdemont ile Comin hakkında yakalama kararları çıkarmış, Junqueras’ı Katalonya’nın ayrılmasına yönelik gösterilerdeki rolü nedeniyle "isyan" ve "isyana teşvik" gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının Junqueras'ın seçilmiş vekil statüsünde değişikliğe yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

AFP/ETO,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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