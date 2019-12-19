İspanya'ya dokunulmazlık uyarısı

Mahkeme dokunulmazlık hakkının ihlal edildiğine karar verdi.Avrupa Adalet Divanı, İspanya’nın, Avrupa Parlamentosu’na (AP) seçilen ancak tutuklu olduğu için göreve başlamasına izin verilmeyen Katalan lider Oriol Junqueras’ın dokunulmazlığını ihlal ettiğine hükmetti. Hakimler, ayrılıkçı Katalan lider Junqueras’ın Mayıs ayında yapılan AP seçimlerinde milletvekilliği kazanmasıyla dokunulmazlık hakkına kavuştuğunu, İspanyol makamların ise göreve başlamasını engelleyerek bunu ihlal ettiğine karar verdi.

İspanya yasalarına göre, Avrupa Parlamentosu’na seçilen bir vekilin Strasbourg’da göreve başlamadan önce İspanya Anayasası’na bağlılık yemini etmesi gerekiyor. İspanyol makamları, Junqueras’ın seçildikten sonra yemin için cezaevinden ayrılmasına izin vermemiş, bunun sonucu olarak da ülkenin Seçim Komisyonu ayrılıkçı Katalan liderin AP’deki koltuğunu "boş" olarak deklare ederek vekillik ile bağlantılı bütün haklarını da geçersiz saymıştı.

Dokunulmazlık ihlali

Avrupa Adalet Divanı hakimleri, AP üyeliğine seçilen kişilerin "seçim sonuçlarının ilan edildiği andan itibaren kazandıkları dokunulmazlığın seyahat etme ve parlamento oturumlarına katılmalarını kapsadığını" vurguladı. Kararda, İspanyol yasal düzenlemelerinin Avrupa Birliği’nin hukuki düzenlemelerinden sonra geldiği de hatırlatıldı. Bu durumda İspanyol makamlarının yapması gerekenin, AP’ye seçilen bir kişinin meclisin açılışına katılmak üzere cezaevinden ayrılmasına izin vermek olacağı belirtildi. Mahkeme, Junqueras’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinin, yemin ederek göreve başlaması sonrasında talep edilebileceğini de kaydetti.