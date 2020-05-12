HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya’ya Giden Herkes 15 Gün Karantinada Kalacak

İspanya’ya Giden Herkes 15 Gün Karantinada Kalacak

12.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

İspanya’da hükümet aldığı kararla ülkeye giriş yapan herkesin 15 gün süreyle karantinada kalmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Söz konusu uygulama 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak

İspanya’ya Giden Herkes 15 Gün Karantinada Kalacak

İspanya’da hükümet aldığı kararla, ülkeye giriş yapan herkesin 15 gün süreyle karantinada kalmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Söz konusu uygulama 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

İspanya'ya hangi ülkeden gelmiş olursa olsun turist ya da İspanyol vatandaşı herkesin 15 gün boyunca karantina altında tutulacağı, bu sürede sadece market ve gerekli durumda hastanelere gitmelerine izin verileceği belirtildi.

Mevcut uygulama 24 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak ancak bu sürenin uzatılacağı ifade ediliyor. İspanya şimdiye kadar karantina koşullarını 4 kez uzatma kararı almıştı.

15 günlük karantina uygulamasından, kamyon ve TIR şoförleri, uçak ve gemilerin mürettebatları ve sağlık çalışanları muaf olacaklar.

İspanya, Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri oldu. İspanya’da bugüne dek 268 binden fazla vakayla dünyada Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ikinci ülke durumunda.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

En Çok Okunan Haberler

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Duyan yola çıktı! 00.00'da başladı

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Tarih belli oldu! İstanbul'a dönüyor

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?

Koronavirüs sözlüğü: Hangi terim ne anlama geliyor?

Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

Bilim insanları 'Süper Dünya' keşfetti

Brezilya'da şimdi de spor salonları açılıyor

Brezilya'da şimdi de spor salonları açılıyor

İşte salgının en çok yayıldığı ikinci ülke!

İşte salgının en çok yayıldığı ikinci ülke!

Günler sonra ilk kez yeni vaka görüldü

Günler sonra ilk kez yeni vaka görüldü

Koronavirüste bulaşma katsayısı nedir?

Koronavirüste bulaşma katsayısı nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.