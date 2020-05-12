İspanya’ya Giden Herkes 15 Gün Karantinada Kalacak

İspanya’da hükümet aldığı kararla, ülkeye giriş yapan herkesin 15 gün süreyle karantinada kalmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Söz konusu uygulama 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

İspanya'ya hangi ülkeden gelmiş olursa olsun turist ya da İspanyol vatandaşı herkesin 15 gün boyunca karantina altında tutulacağı, bu sürede sadece market ve gerekli durumda hastanelere gitmelerine izin verileceği belirtildi.

Mevcut uygulama 24 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak ancak bu sürenin uzatılacağı ifade ediliyor. İspanya şimdiye kadar karantina koşullarını 4 kez uzatma kararı almıştı.

15 günlük karantina uygulamasından, kamyon ve TIR şoförleri, uçak ve gemilerin mürettebatları ve sağlık çalışanları muaf olacaklar.

İspanya, Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri oldu. İspanya’da bugüne dek 268 binden fazla vakayla dünyada Amerika’nın ardından en çok vaka görülen ikinci ülke durumunda.

