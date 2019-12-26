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  4. İspanya'ya son 48 saatte göçmen akını

İspanya'ya son 48 saatte göçmen akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

İspanya'ya son 48 saatte göçmen akını

MADRİD (AA) - Kuzey Afrika'dan İspanya'ya son 48 saatte 350'den fazla düzensiz göçmen geldi.

Jandarma ve Sivil Koruma kurumları, Hristiyan dünyasının önemli bayramlarından Noel'in başladığı 24 Aralık gecesinden itibaren Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını olduğunu bildirdi.

Gruplar halinde farklı noktalardan yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan 15 kadar teknenin, İspanya'nın Endülüs, Kanarya Adaları, Murcia ve Balear Adaları bölgeleriyle Fas kıyıları yakınlarındaki Chafarinas Adalarına geldiği bilgisi paylaşıldı.

Sayıları 350'yi aşan düzensiz göçmenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan bu yıl içinde Kanarya Adalarına gelen toplam düzensiz göçmen sayısının 2 bin 331 olduğu ve bunun son yıllardaki en yüksek sayı olarak dikkati çektiği açıklandı.

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