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İspanya’ya Tekneyle Geçmeye Çalışan 524 Göçmen Kurtarıldı

15.08.2018 21:05 | Son Güncelleme

İspanyol arama-kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, İspanya’ya 12 tekneyle geçmeye çalışan 524 göçmen denizden kurtarıldı

İspanya’ya Tekneyle Geçmeye Çalışan 524 Göçmen Kurtarıldı

Kuzey Afrikalı göçmenlerin hayatları pahasına İspanya üzerinden deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşma çabası sürüyor. İspanyol arama-kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, son olarak İspanya’ya 12 tekneyle geçmeye çalışan 524 göçmen denizden kurtarıldı.

İspanya Sahil Güvenlik Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 240 göçmen 7 tekneyle, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya uzanan en kısa rota konumundaki Cebelitarık Boğazı’nı geçmek istedi. 5 teknede bulunan 284 göçmen de doğudaki Alboran Denizi üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalıştı.

Libya’da göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler sebebiyle, göçmenlerin İtalya’ya ulaşması zorlaştı ancak çok sayıda göçmen bu kez de Cezayir ve Fas’tan yola çıkarak Avrupa’ya İspanya üzerinden ulaşmaya çalışıyor. 2018 yılı içinde en az 25 bin göçmen deniz yoluyla İspanya’ya ulaştı.

Göçmenleri taşıyan Aquarius gemisi sonunda Malta’ya yanaştı

Cuma günü Libya açıklarında kurtarılan 141 göçmeni taşıyan Aquarius adlı kurtarma gemisi, Avrupa ülkeleri arasında göçmenleri hangi ülkenin kabul edeceğine dair yaşanan tartışma sebebiyle karaya yanaşamamıştı. Gemi sonunda Malta’nın ana limanına ulaştı.

Aquarius, sevinç çığlıkları arasında Senglea limanına yanaştı. Gemide çoğu Somali ve Eritre’den gelen 97 erkek, 44 kadın göçmenin yanı sıra yanlarında aileleri olmayan 67 çocuk bulunuyor.

Malta AB ülkeleri ile varılan anlaşma kapsamında göçmenlerin bulunduğu geminin limana yanaşmasını kabul etmişti. Göçmenler şimdi Fransa, Lüksemburg, Almanya, Portekiz ve İspanya arasında dağıtılacak.

BM’den eleştiri

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa ülkelerine denizden kurtarılan göçmenleri taşıyan gemilerin hangi ülkeye yanaşacağına ilişkin tartışmaya son verme ve bu amaçla da göçmenleri taşıyan gemilerin Akdeniz’de yanaşabilecekleri limanları net bir şekilde belirleyen bir düzenleme getirme çağrısında bulundu.

Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 141 göçmeni taşıyan geminin kendi limanına yanaşmasını kabul eden Malta’nın bu kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ancak BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi “Bu aşamaya aslında hiç gelinmemeliydi” sözleriyle Avrupa ülkelerine yönelik eleştirisini dile getirmekten kaçınmadı.

Filippo Grandi, “Hükümetler kim en az sorumluluk üstlenecek diye yarışırken, arama kurtarma gemilerini Akdeniz’de öylece ortada bırakmak yanlış, tehlikeli ve etik dışı” diyerek Avrupa ülkelerine yüklendi.

İtalya’da yönetime gelen yeni hükümet göçmen arama kurtarma gemilerinin kendi limanlarına yanaşmasına izin vermeyi reddediyor.

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