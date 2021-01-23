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İspanya’yı Hortense fırtınası vurdu

23.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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İspanya’yı saatte 120 kilometre hızla varan Hortense fırtınası hasara yol açtı.İspanya’yı Hortense fırtınası vurdu.

İspanya’yı saatte 120 kilometre hızla varan Hortense fırtınası hasara yol açtı.
İspanya’yı Hortense fırtınası vurdu. İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, saatte 120 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar, dalgalar, kar ve yağmur nedeniyle Endülüs ve Kanarya Adaları’nın batısı hariç tüm bölgelerde turuncu alarm ilan edildiği bildirildi. Fırtınanın etkisini en çok hisseden bölge, yaklaşık 200 kazanın yaşandığı Galiçya oldu. Yaşanan kazaların çoğunun ağaçların devrilmesinden kaynaklandığı aktarıldı. Bazı bölgelerde fırtınanın 8 metreye kadar varan dalgalara neden olduğu belirtildi. Madrid genelinde fırtına farklı noktalarda hasara yol açtı. Bir binanın çatısının çöktüğü, çoğunlukla düşen ağaçlar ve dallar nedeniyle 522 kazanın meydana geldiği ifade edildi. Fırtına, Akdeniz kıyılarında da 4 ila 5 metrelik dalgalara neden oldu. Balear Adaları’nda 238 kaza ve 30 elektrik kesintisi kaydedildi.
AEMET, bugün de Ignacio adlı yeni bir fırtınanın beklendiğini duyurdu. Hortense kadar güçlü olması beklenmese de yeni fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın özellikle Balear Adaları’na kuvvetli rüzgarlar getirmesi bekleniyor.

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