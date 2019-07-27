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İspanyol damada Türk usulü düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türk asıllı İngiliz gelin Nihan Hudson ile İspanyol damat Eduardo Lopez, İstanbul'da Türk geleneklerine uygun bir törenle dünyaevine girdi

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - İspanya'da tanışan Türk asıllı İngiliz gelin ile İspanyol damat, İstanbul'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

Babası İngiliz annesi Türk olan Nihan Hudson ile İspanyol Eduardo Lopez, İspanya'nın başkenti Madrid'te tanıştı. Düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen çift, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri'ndeki merasimle dünyaevine girdi.

Gelinin ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerini uygulayan çift, düğünden bir gün önce kına gecesi yaptı. Kına gecesinde gelin kaftan giyerken damat da omuzlarında oyalı tülbent taşıdı. Gelin Hudson, toprak testiyi taşıyarak damadın önünde kırdı. Daha sonra gelin ve damat, karşılıklı Ankara havası oynadı.

Tanışma hikayelerini anlatan Nihan Hudson, "İngiltere'de yaşıyordum, İspanya'ya tatile gitmiştim. Madrid'te havaalanında karşılaştık, bavuluma yardım ediyordu, öyle tanıştık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de doğduğu için kendisinin de çok fazla Türk geleneklerini bilmediğini söyleyen Hudson, kına gecesini de çok değişik bulduğunu ve eğlendiklerini söyledi.

Damat Lopez ise "Değişik bir kültürle tanıştığım için memnunum. Kına gecemiz çok değişikti, daha önce görmemiştim." diye konuştu.

İstanbul'u da çok sevdiğini söyleyen Lopez, eşinin ailesinin İstanbul'da yaşadığını tekrar ziyarete geleceklerini ifade etti. Lopez, bazı Türkçe kelimeleri öğrenmeye başladığını da söyledi.

Gelinin annesi Asuman Hudson ise damatlarının sıcakkanlı olduğunu söyledi. Hudson, "Eduardo bize hiç yabancı bir damat gibi gelmedi. Çok sempatik, Türklere çok yakın bir insan. Anneanne, dayılar da onu çok sevdi. Adapte olmaya çalışıyor. Bize uyum sağlamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

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