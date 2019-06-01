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İspanyol futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

İspanyol futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti

MADRİD (AA) - İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.

İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinin Utrera ilçesinde bu sabah trafik kazası geçiren 35 yaşındaki Reyes'in öldüğü açıklandı.

Futbolcu olarak kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giyen Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynuyordu.

Başta Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Sevilla Kulübü resmi Twitter hesabından "Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın." paylaşımında bulundu.

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İspanya'dan futbol Jose Antonio Reyes öldü trafik kazası

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