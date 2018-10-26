HABER

İspanyol Interpolü'nün ihbarıyla İzmir'de tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan S.Y.

İspanyol Interpolü'nün ihbarıyla İzmir'de tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan S.Y. (42), İspanya Interpol biriminin gönderdiği ihbar yazısı doğrultusunda, 12 yaşındaki bir İspanyol kız çocuğuna, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve video gönderdiği gerekçesiyle, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Y., tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İspanyol Interpol biriminin gönderdiği ihbar yazısı üzerine harekete geçti. S.Y.'nin, 12 yaşındaki bir İspanyol kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiği, çocuğun durumu polise bildireceğini söylemesine rağmen, aynı suçu işlemeyi sürdürdüğü tespit edildi.
Ekipler, çarşamba günü evine düzenledikleri operasyonla, S.Y.'yi gözaltına alırken, yapılan aramada, içinde suça konu olan fotoğraf ve videoların olduğu dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde, benzer suçlardan 3 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 2'sinin tutuklandığı ve 1'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaletiÖğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti
Hatay’da 58 bin uyuşturucu hap ele geçirildiHatay’da 58 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

18 yerinden bıçakladı! İfadesi şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.