İspanyol meclisinde rekor kadın milletvekili

MADRİD (AA) - İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin sonucunda 350 sandalyeli mecliste kadın milletvekillerinin sayısı bu zamana kadarki en yüksek sayıya ulaşarak 164 oldu.

Genel seçimlerin ardından meclis tablosunda kadın milletvekillerinin oranının yüzde 46,8'i bulması dikkati çekti. Ülkede 2016 yılında yapılan son seçimlere nazaran kadın milletvekili sayısının 26 sandalye daha arttığı gözlendi.

Seçimlerden birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ikinci olan Halk Partisinde (PP) kadın milletvekilleri erkeklerden daha fazla yer aldı. PSOE'de123 milletvekilinden 64'ünün (yüzde 52'si), PP'de ise 66 milletvekilinden 34'ünün (yüzde 51,5) kadın olduğu görüldü.

İspanya'da 2007 yılında çıkarılan cinsiyet eşitliği yasası gereği siyasi partiler kadın ve erkekten en az yüzde 40 en fazla yüzde 60 oranında aday gösterebiliyor. Bu yasanın ardından 5. genel seçimin yapıldığı İspanya'da kadın milletvekillerinin meclisteki oranı ilk kez yüzde 46,8'e çıktı.

İspanya'da Haziran 2018'de azınlık hükümetini kuran PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in kabinesindeki 17 bakandan 11'i kadındı.

