İspanyol model, ünlü oyuncu Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İSYANYOL model-tasarımcı Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Elisabeth Mas Vall ayrıca Tuba Ünsal hakkında aile mahkemesinden uzaklaştırma tedbiri kararı çıkarttı. Elisabeth Mas Vall, geçtiğimiz yıl kendisini çok kez darp ettiği ve aldattığını ileri sürerek çekişmeli boşanma davası açtığı eşi Caner Karaloğlu ile sevgilisi olduğunu iddia ettiği oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini ünlü bir gece kulübünde darp ettikleri ileri sürdü. Darp raporu alan Elisabeth Mas Vall, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünün ihmali suçlarından cezalandırılmaları için eşi Caner Karaloğlu ve oyuncu Tuba Ünsal'ı İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na şikayet etti. Vall ayrıca Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma tedbir kararı aldırdı. AYRI AYRI DARP ETTİLER Elisabeth Mas Vall, avukat Zeynep Hatemi aracılığıyla Caner Karaloğlu ve Tuğba Ünsal hakkında savcılığa şikayette bulunduktan sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi için başvurdu.

"TUBA ÜNSAL SAÇLARIMA YAPIŞTI" Avukat Zeynep Hatemi tarafından mahkemeye verilen şikayet dilekçede 28 Ağustos'ta Tarabya ve Bebek'te bulunan iki ünlü mekanda Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından ayrı ayrı darp edildiği iddiası şöyle anlatılldı. " Elisabeth Mas Vall, birkaç arkadaşı ile yemek yemek için gittiği restoranda boşanmakta olduğu eşi Caner Karaloğlu ile karşılaşarak selam verdi. Caner Karaloğlu'nun yanında oturan oyuncu Tuba Ünsal bir anda Elisabeth Mas Vall'ın saçlarına yapıştı. Tuba Ünsal'ın elinden saçlarını zor kurtaran Elisabeth Mas Vall, arkadaşları ile restorandan ayrıldı. Arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Elisabeth Mas Vall, Bebek’te bulunan ünlü gece kulübüne gitti. Kısa bir süre sonra, eşi Caner Karaloğlu gece kulübüne gelerek Elisabeth Mas Vall'ın omuzuna vurarak hakaret etmeye başladı. Caner Karaloğlu'nun 'Sen kimsin benim sevgilime nasıl selam verirsin. Bir daha sevgilime selam verme' dediğini ileri süren Elisabeth Mas Vall, sonra da yüzüne tokat attığını, tartakladığını ileri sürdü. İstinye Devlet Hastanesi’ne giden Elisabeth Mas Vall, iki kişi tarafından darp edildiğine dair rapor aldı. "

"AİLE BİRLİĞİMİ HEDEF ALDI" Elisabeth Mas Vall, dilekçesinde boşanmakta olduğu eşi ile Tuba Ünsal'ın aile birliğini bozmayı kendisine gaye edindiğini, birçok kez iftira atmaya varan konuşmalarla basına demeçler verdiğini ve sosyal medya hesaplarında Caner Karaloğlu ile çektirdiği fotoğrafları paylaşmaktan çekinmediğini belirtti. Tuba Ünsal ile Caner Karaloğlu'nun birlikte çekildiği fotoğraflar dosyaya sunuldu. KIZIMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK Avukat Zeynep Hatemi dilekçede Tuba Ünsal’ın, kendi kızını da yanına alarak, Caner Karaloğlu’nun evine gittiği ve apartman asansöründe çektiği fotoğrafını, yine sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi. Paylaştığı fotoğraflar ve demeçleri ile Tuba Ünsal'ın, Elisabeth Mas Vall'a 'Eşini elinden aldım, çocuğunu da alırım, evini de alırım' mesajı verdiğinin belirtildiği dilekçede iki buçuk yaşındaki kızının can güvenliğinden endişe ettiği belirtildi. "DOLABIMDAM KIYAFETLERİMİ GİYİYOR" İkilinin çok kez tatile beraber gittiğine dair fotoğrafları sosyal medyada yayınlamaktan çekinmediğinin yer aldığı dilekçede, aile konutunda eşiyle birlikte yaşayan Tuba Ünsal'ın Elisabeth Mas Vall'ın dolabından kıyafetlerini giyerek fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştığı ileri sürüldü.