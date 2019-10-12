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İspanyol müziği ile halk oyunu oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

İspanyolların ‘Erik Dalı’ müziği ile oyununa karşı gönderme yapan Tokat yöresi halkoyunu ekibi El Matadore müziği ile halk oyunu oynadı.İspanya’daki bir dans okulunda Flamenko ekibinin Türkiye’de düğünlerin vazgeçilmez şarkısı haline gelen ’Erik Dalı’ eşliğinde koreografisi sosyal medyada gündem oldu.

İspanyol müziği ile halk oyunu oynadılar

İspanyolların ‘Erik Dalı’ müziği ile oyununa karşı gönderme yapan Tokat yöresi halkoyunu ekibi El Matadore müziği ile halk oyunu oynadı.
İspanya’daki bir dans okulunda Flamenko ekibinin Türkiye’de düğünlerin vazgeçilmez şarkısı haline gelen ’Erik Dalı’ eşliğinde koreografisi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerini beğeni ile izleyen Tokat Gönüllü Turizm Elçisi ve Türkiye Halkoyunları Federasyonu Tokat Şubesi üyesi öğrenciler İspanyanın halk müziği El Matadore ile Tokat yöresi halkoyunu figürlerini harmanladı. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Koçari, Simsim, ellik oyunlarını İspanyol müziği El Matadore eşliğinde uyarlayarak oynadı. Vatandaşlarda ilgi ile izlediği oyun sonunda öğrenciler hep birlikte “Saludos a Espana” diyerek İspanyaya selam gönderdi.

“Onlar bize selam gönderdi, bizde onlara”
Türkiye Halkoyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç, iki farklı kültürün harmanlandığını ifade ederek “İspanyollar erik dalı Türk müziği çalarak kendi figürlerini sergilediler, bizde İspanyol müziği çalarak kendi oyunlarımız olan Simsim ve Koçari halayını sergiledik. Dünya insanları bir birlerinin kardeşleridir ortak paydaları vardır. Onlar bize selam gönderdi, bizde onlara selam gönderiyoruz. Güzel bir etkinlik olduk tüm dünya insanlarına barış, mutluluk huzur diliyoruz” dedi.
Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Grup Başkanı Fatma Esin Tuna ise yaptıkları etkinlikle müziğin evrensel boyutunu gözler önüne serdiklerini ifade ederek, “Müzik her topluma hitap edebiliyor. İspanyol müziği de bizim oyunlarımıza hitap etti, ayak uydurabildik. Onlarda Erik dalına ayak uydurdular. İnşallah bir gün birlikte hem onların müzikler hem bizim müziklerimiz de yöresel oyunlarımızı oynamayı temenni ediyoruz” diye konuştu
Folklorun halkların duyguların bir dışa vurumu olduğunu ifade eden Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Sevil Alaçam, “Kültürler bu dışa vurumu ile folkloru oluşturuyor. Bizim İspanyol müziği ile kendi halk oyunlarımızı oynamamız çok önemli. Çünkü kültürler birleşiyor bir birinden etkileniyor ve medeniyetler bu şekilde ortaya çıkıyor. Mutluluğa, hoş görüye, dünya barışına bir dikkat çekme olsun adına güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

İspanyol müziği ile halk oyunu oynadılar

İspanyol müziği ile halk oyunu oynadılar

İspanyol müziği ile halk oyunu oynadılar

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