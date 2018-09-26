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İspanyol müzisyen Arianna Savall Konya'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

İspanyol müzisyen Arianna Savall Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, İspanyol müzisyen Arianna Savall sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 7'nci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Arianna Savall, İspanyolca seslendirdiği şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde ayrıca klasik kemençe icracılarından Derya Türkan ile önemli ses icracılarından Ahmet Çalışır da yer aldı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere yoğun ilgi gösterdi.

İsviçre'nin Basel kentinde müzisyen Katalan bir ailede dünyaya gelen Savall, ilk kez 2000 yılında Basel tiyatrosunda barok bir operada şarkı söyledi.

- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu (Irak), 28 Eylül'de Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.

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