İspanyol polisinden Katalan protestoculara müdahale

BARCELONA (AA) - İspanya'da polisin, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı gösteri düzenleyenlere müdahalesinde arbede yaşandı.

Katalonya özerk bölgesindeki 4 vilayetteki İspanya hükümeti binalarının yakınlarında, binlerce kişi gece nöbet tuttu. Bölgenin başkenti Barcelona'daki nöbet sırasında bazı protestocuların güvenlik güçlerine maytap ve objeler fırlatması, binaların etrafındaki geçici çitleri tekmelemesi sonrası, polis göstericilere müdahale etti.

Katalan marşını söyleyen protestocular, "Sokaklar her zaman bizim olacak", "Bağımsızlık" gibi slogan atmanın yanı sıra, polise "işgali güçler" diye seslendi.

Çöp kutuları, çitler ve karton kutularla barikatlar kuran protestocular, daha sonra barikatları ateşe verdi.

Polis, göstericileri cop kullanarak dağıttı.

Katalonya'daki Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinin yanı sıra daha küçük kentlerde de düzenlenen gece nöbetleri, ANC ve Omnium adlı ayrılıkçı iki grubun çağrısıyla yapılıyor.

Grupların liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart, Yüksek Mahkeme'nin mahkumiyet kararı verilen ayrılıkçılar arasında bulunuyor.