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İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:51 | Son Güncelleme

İspanyol ressam Maria Aparici'den dikkat çeken bir tablo geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tablosunda resmeden Aparici'nin 2190 dolara satılan bu tablosu sosyal medyada da gündem oldu.

İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu

İspanyol ressam Maria Aparici dikkat çeken bir tablo yaptı.

Aparici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tablosunda resmetti. 2190 Dolara satılan tablo sosyal medyada da gündem oldu.

Bu tablo İspanyol ressam Aparici'nin, bir ülkenin liderini resmettiği ilk tablosu değil. İspanyol ressam daha önce de, Hollande, Kim Jong Un, Donald Trump ve Esad gibi liderleri, Madonna ve Melania Trump gibi de ünlü isimleri resmetmişti.

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