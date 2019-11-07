İspanyol sağı ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmasını istedi

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid Belediyesi, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilip kapatılmalarını sağlayacak bir girişim başlatılması için merkezi hükümete hitaben tavsiye niteliğinde karar aldı.

Madrid Belediyesinde sağ görüşlü Halk Partisi ve liberal sağcı Vatandaşlar Partisine dışarıdan destek veren aşırı sağ görüşlü Vox partisi, başta Katalonya olmak üzere ülke genelinde bağımsızlık talep eden siyasi partilere karşı belediye meclisinden karar çıkarttı.

Vox partisinin önerisiyle Madrid Belediye Meclisine sunulan ve oylamayla kabul edilen kararda, "ulusal birliğe saldıran ayrılıkçı siyasi partilerin hemen yasa dışı edilip kapatılmaları" istendi.

Merkezi hükümete tavsiye niteliğinde olan ve hiçbir yaptırımı olmayan karara sadece sağ görüşlü partiler destek verirken, sol görüşlü partiler "hayır" oyu kullandı.

Karar metninde ayrıca Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil hareketlere öncülük eden ve bazı şiddet içerikli eylemlere de karışan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin Avrupa Birliği tarafından "terör örgütleri listesine" alınması talep edildi.