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İspanyol sağı ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

İspanyol sağı ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmasını istedi

MADRİD (AA) - İspanya'da Madrid Belediyesi, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilip kapatılmalarını sağlayacak bir girişim başlatılması için merkezi hükümete hitaben tavsiye niteliğinde karar aldı.

Madrid Belediyesinde sağ görüşlü Halk Partisi ve liberal sağcı Vatandaşlar Partisine dışarıdan destek veren aşırı sağ görüşlü Vox partisi, başta Katalonya olmak üzere ülke genelinde bağımsızlık talep eden siyasi partilere karşı belediye meclisinden karar çıkarttı.

Vox partisinin önerisiyle Madrid Belediye Meclisine sunulan ve oylamayla kabul edilen kararda, "ulusal birliğe saldıran ayrılıkçı siyasi partilerin hemen yasa dışı edilip kapatılmaları" istendi.

Merkezi hükümete tavsiye niteliğinde olan ve hiçbir yaptırımı olmayan karara sadece sağ görüşlü partiler destek verirken, sol görüşlü partiler "hayır" oyu kullandı.

Karar metninde ayrıca Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil hareketlere öncülük eden ve bazı şiddet içerikli eylemlere de karışan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin Avrupa Birliği tarafından "terör örgütleri listesine" alınması talep edildi.

Vox'un girişimi, Katalonya sorununun İspanya genelinde ne kadar büyük boyutlara ulaştığının bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.

İspanya'da 10 Kasım pazar günü yapılacak genel seçimden oylarını artırarak 3. büyük siyasi parti olarak çıkması beklenen Vox, merkezi hükümette iktidara gelmesi halinde Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmalarını ve liderlerinin hapise atılmalarını vadediyor.

Anketler, seçimi, şu anda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin kazanacağını ancak hükümet kurmak için dışarıdan desteğe ihtiyacı olacağını gösteriyor.

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