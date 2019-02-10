MADRİD (AA) - İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerle "diyalog masası" oluşturma girişimine karşı Madrid'de gösteri yapan muhalefetteki sağ görüşlü partiler, "hemen erken seçim" çağrısında bulundu. Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile Vatandaşlar (C's) ve aşırı sağ görüşlü Vox partilerinin çağrısıyla başkent Madrid'deki Colon meydanında toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol bayrağı ile Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere karşı "artık yeter" mesajı verdi. "Birlik içinde bir İspanya için hemen erken seçim" başlığıyla organize edilen gösteride üç gazeteci tarafından okunan manifestoda, "İspanya'nın birliği müzakere edilemez. İspanyollar, Katalonya'da artık daha fazla hainliğe ve imtiyaza tolerans gösterecek durumda değil." ifadesi kullanıldı. Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler arasında bir ara bulucu koordinatörlüğünde diyalog masası oluşturulması girişiminin "kabul edilemez olduğu ve İspanyol devletini küçük düşürdüğü" savunulan manifestoda, "Hiçbir hükümetin ulusal egemenliği müzakere etmek için meşruluğu olamaz." ifadesine yer verildi.

Gösteriye katılan PP lideri Pablo Casado, C's lideri Albert Rivera ve Vox lideri Santiago Abascal ise basına yaptıkları kısa açıklamalarda, "Başbakan Sanchez'in süresinin dolduğunu, meşruluğunu yitirdiğini ve hemen erken seçim ilan etmesi gerektiğini" söyledi. Casado, Avrupa Parlamentosu ve İspanya'da özerk yönetim ve yerel seçimlerin yapılacağı 26 Mayıs'ta genel seçimlerin de yapılmasını istedi. Bu arada faşist ve Neo-Nazi görüşlü Falange, Hogar Social Madrid ve Espana 2000 adlı sivil örgütlerin gösteriye katılmasını eleştiren PP ve C's, "bu grupların demokrasi ve birlikte yaşamın değerlerini savunmadığını" belirten bir yazılı açıklama yaptı. Madrid Valiliği, gösteriye katılımın 45 bin kişi olduğunu bildirdi. İspanya'da sosyalist azınlık hükümetinin Katalonya sorununa çözüm bulmak için bir koordinatör aracılığıyla Katalonya'daki siyasi partiler arasında diyalog masası kurulması girişimi, daha fikir aşamasındayken başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, Katalonya özerk yönetiminin, bağımsızlık için referandum talebinde ısrar etmesinden dolayı diyalog masası girişiminin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin diyalog masası için şart koştuğu "kendi geleceğine karar verme hakkının" hükümetin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Calvo, "Bu hükümet asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyecek. Katalonya'daki siyasi durumdan çıkış, hukuk devleti ve demokrasi içinde olmalıdır." demişti. Muhalefet tarafından "vatan hainliği" ve "meşruluğunu yitirmekle" suçlanan Başbakan Sanchez de hükümetinin Katalonya'da asla kendi geleceğine karar veren bir referandumu kabul etmeyeceğini, sadece anayasal haklar içinde bir görüşmeye razı olduklarını vurguladı. İspanya'da Haziran 2018'de güvensizlik oylamasıyla iktidardaki azınlık hükümeti PP'yi düşüren PSOE, sadece yüzde 23'lük oyuyla yeni bir azınlık hükümeti kurmuştu. Sosyalist hükümetin meclise sunduğu 2019 devlet bütçesinin kabul edilmemesi halinde ülkede erken genel seçime gidilmesi bekleniyor. - Katalonya'daki süreç İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.