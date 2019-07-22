İspanyol solu yeni hükümet için mecliste güvenoyu arıyor

Sanchez, "İspanya'nın bir hükümete, bir muhalefete sahip olması, İspanya'nın bir daha asla bloke olmaması teklifini sunuyorum." dedi.

Son 4 yılda 3 kez genel seçime giden İspanya'da "siyasi bloğu ve erken genel seçim tehdidini önlemek" için anayasanın 99. maddesinde değişiklik yapılması önerisini gündeme getiren Sanchez, seçimlerden birinci çıkan siyasi partinin ülkeyi yönetmesi gerektiğini savundu.

Sanchez, mecliste yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren yeni hükümet programı konuşmasında, sosyal adalet, kadın-erkek eşitliği ve çevreyle ilgili konulara öncelik verdi.

İspanya Kralı 6. Felipe tarafından, genel seçimlerden birinci parti çıkması sebebiyle, 6 Haziran'da hükümeti kurmakla görevlendiren Sanchez, gerekli olan 176 milletvekili çoğunluğunu garanti etmeden güvenoyu almak için meclis oturumlarını başlattı.

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında devam eden siyasi belirsizliğin gölgesinde, mecliste güvenoyu almak için hükümet programını sundu.

Sanchez'in konuşmasında, hükümeti kurmak için desteğine ihtiyacı olduğu aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un koalisyon hükümeti talebinden veya ülkenin en büyük sorunu olan ve mevcut durumda "çözümsüz bir hal alan" Katalonya sorunundan bahsetmemesi dikkati çekti.

- Ayrılıkçı Katalanlardan sarı çiçekli protesto

Bu arada ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden, Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 14 milletvekili, "tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilerin durumunu protesto etmek" için meclise sarı renkli çiçeklerle geldi.

Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı yargılanan tutuklu Katalan siyasetçilerden milletvekili seçilen 4'ü de bu haklarının dondurulmasından dolayı meclis oturumuna katılmadı.

- İspanya'da siyasi belirsizlik sürüyor

İspanya'da son 4 yılda 3'üncü kez yapılan genel seçimlere rağmen ülkedeki siyasi belirsizliği kaldıracak bir sonuç 28 Nisan'da çıkmamıştı. Sosyalistler bir önceki seçime nazaran oy oranlarında ciddi artış elde edip, birinci siyasi parti konumuna gelselerde tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememişti.