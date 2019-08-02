İspanyol STK, Akdeniz'de kurtardığı 123 düzensiz göçmen için yardım istiyor

MADRİD (AA) - Akdeniz'de son 24 saatte iki farklı bottan 123 düzensiz göçmeni kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms, başta İtalya ve Malta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yardım istedi.

İspanyol hükümetinin yasaklamasına ve İtalya'nın düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lara karşı sert önlemlerine rağmen, Akdeniz'e açılan Proactiva Open Arms'a ait gemi, 55 ve 68 kişilik iki ayrı düzensiz göçmen grubunu kurtardığını bildirdi.

İspanyol STK, resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, perşembe günü kurtardığı 55 düzensiz göçmenden 16'sının kadın ve 9 aylık iki bebek olduğunu belirtirken, bu sabah kurtarılan 68 düzensiz göçmen arasında da iki çocuk ve biri 9 aylık iki hamile kadının bulunduğunu açıkladı.

- 50 bin avro para cezası

Proactiva Open Arms'ın kurucularından Oscar Camps, resmi twitter hesabından, gemideki 123 düzensiz göçmenin bazılarında "Libya'da gördükleri şiddetten kalma izler olduğunu" yazdı.

İtalyan hükümetinin, geminin İtalyan sularına girmesine ve düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılmasına izin vermediğini ifade eden Camps, "İspanyol hükümetinin tehditleri karşısında, İtalyan sularına girmeleri halinde gemideki her bir STK yetkilisinin 50 bin avro para cezası alacağını" belirtti.