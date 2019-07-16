HABER

İspanyolca "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:59 | Son Güncelleme

İspanyolca "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabı

İspanyolca kaleme alınan "Osmanlı İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı 1915" kitabının başkentte tanıtımı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER) düzenlenen programa, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Bolivia San Andres Üniversitesinden Prof. Dr. William Mariaca Garron, Bolivia San Andres Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi Fakültesi Dekanı Dr. Javier Tapia Gutierrez ve LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile diplomatik temsilci ve davetliler katıldı.

Kitabın editörlüğünü yapan Garron, programdaki konuşmasında, çocukluğundan bu yana Türk ve Osmanlı kültürüne karşı son derece ilgili olduğunu belirtti.

Garron, 1915'te Çanakkale Savaşları'nda farklı etnik kökenlerden insanların bir araya gelip ulusal birlik oluşturduğuna dikkat çekerek, Latin Amerika'nın ulusal kahramanı Simon Bolivar'ın da tıpkı Türkiye gibi farklı etnik grupları bir araya getirerek ulusal birlik ve motivasyon oluşturduğunun altını çizdi. Garron, "Atatürk, farklı kökenlerden insanları bir araya getirdi. Bu başarısı, ona Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için bir motivasyon sağladı." dedi.

Prof. Kutlu ise kitabın tanıtımını Arjantin'in başkenti Buenos Aires Üniversitesinde tüm yazarların katılımıyla organize etmek istediklerini ancak orada yaşayan Ermeni topluluğunun buna müsaade etmediğini belirtti.

Arjantin'de yaşayan Müslüman toplulukların desteğiyle kitabı tanıtabildiklerini dile getiren Kutlu, "Bize bir sempozyum yapma fırsatı verdiler. Bu sayede kitabın tanıtımını yapabildik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi! Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi!
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!
GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangınıGÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun yılı 1915" Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygul Bolivia San Andres Üniversitesi Prof. Dr. William Mariaca Garron

En Çok Okunan Haberler

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Çatıya zincirledi, ölümüne neden oldu! İşte cezası

Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.