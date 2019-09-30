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İspanyolca "Türkiye'de bir gezginin izlenimleri" kitabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:49 | Son Güncelleme

İspanyolca "Türkiye'de bir gezginin izlenimleri" kitabı

İspanyolca kaleme alınan "Türkiye'de bir gezginin izlenimleri" kitabının tanıtımı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (LAMER) İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen programa, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, kitabın yazarı Javier Reverte, LAMER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ile diplomatik temsilci ve davetliler katıldı.

Kitapta, İspanyol gezgin yazar Reverte'nin Türkiye'deki izlenimleri ve yaşadığı deneyimler konu ediliyor.

Kitabın yazarı Reverte, programdaki konuşmasında, gençlik yıllarından beri Türkiye'nin tarihi ve kültürel çeşitliliğine büyük ilgi duyduğunu belirtti.

Türkiye'ye ilk kez 1975'te evlendikten hemen sonra seyahat yaptığını anlatan Reverte, özellikle İstanbul'un tarihsel dokusundan çok etkilendiğini ifade etti.

Reverte, "Farklı milletlerden insanlar bir arada yaşıyor. Camiler, kiliseler, sinagoglar ve çok sayda tarihi yapı çok iyi muhafaza edilmiş. İstanbul harika bir şehirmiş." diye konuştu.

Türkiye'ye ilk ziyaretinden yıllar sonra tekrar geldiğinde her şeyin inanılmaz derecede değiştiğine tanıklık ettiğini belirten Reverte, Türkiye'yi daha iyi analiz etmek ve tarihsel zenginliğini anlamak için bu sefer tek başına geziye çıktığını söyledi.

LAMER Başkanı Kutlu da kitabın tanıtımını İspanya Büyükelçiliğiyle yapmaktan büyük onur duyduklarını dile getirerek, kitabın yazarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Program, Reverte'ye plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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