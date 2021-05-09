İspanyollar kısıtlamaların kaldırılmasını sokaklarda kutladı

Kısıtlamaların kalkması sokaklarda kutlandı.İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal uygulaması ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları Cumartesi gecesi sona erdi.

Başkent Madrid'de Puerta del Sol meydanında toplanan kalabalık saatler gece yarısını gösterdiğinde alkış tuttu. Meydanda maskesiz dans eden ve şarkı söyleyen kalabalık, salgın öncesi dönemi hatırlattı.

Gençler de kısıtlamaların kalkmasını kutlamak için meydanlara akın etti ve Barselona plajlarını doldurdu, "Özgürlük" sloganları atıldı.

İspanya'da restoranlar Pazar gününden itibaren akşam yemeği servisine başlayacak ve saat 23.00'e kadar hizmet verebilecek. Ancak restoranların masa başına dört kişi ve kapalı mekanda ise yüzde 30 kapasite ile hizmet vermesi öngörülüyor.

Seyahat kısıtlamaları kalktı

Olağanüstü halin sona ermesi ile birlikte ülke içi seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe kısıtlamaları da sona erdi. Ülkedeki 19 bölgeden sadece dördünde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.