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İSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Taksim Tepebaşı’nda İSPARK personeli olarak çalışan Mehmet Şirin, otopark alanına yakın noktada özel eşya, kredi kartı ve yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu.

İSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Taksim Tepebaşı’nda İSPARK personeli olarak çalışan Mehmet Şirin, otopark alanına yakın noktada özel eşya, kredi kartı ve yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu. Hemen bulduğu cüzdanın sahibini aramaya başlayan Şirin, içi para dolu cüzdanın sahibini bularak teslim etti.

İstanbul genelinde 500’ü aşkın noktada açık, katlı ve yol üstü otoparklarda yaklaşık 110 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veren İSPARK, otopark personelleri ile vatandaşların hem araçların park güvenliğini sağlıyor hem de günlük hayatın içinde onlara yardımcı olmaya çalışıyor. İSPARK personeli olarak görev yapan Mehmet Şirin de örnek bir davranışa imza attı. Taksim Tepebaşı’nda İSPARK personeli olarak çalışan Mehmet Şirin, otopark alanına yakın bir bölgede; içinde özel eşya, kredi kartı ve yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu. Hemen çalışma arkadaşları ile birlikte yakın iş merkezlerini ve esnafı bilgilendirerek cüzdanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Kısa zamanda cüzdanın sahibi olan Nuray Duran’a ulaşan Mehmet Şirin, cüzdanı sahibine teslim etti. Şirin, insanlık görevini yaptığını belirtti.

“Beni hem maddi hem de manevi bir sıkıntıdan kurtardılar”
Cüzdanını kaybettiğini sonradan fark ettiğini belirten Nuray Duran, “İçerisinde hem maddi hem de manevi anlamda değeri bulunan özel eşyalarım bulunuyordu. Beni büyük bir özveri ile arayıp bulan İSPARK personellerine ve Mehmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Beni hem maddi hem de manevi bir sıkıntıdan kurtardılar” dedi.
İSPARK personelleri yalnız otopark alanlarında değil, yakın noktalarda da vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Yakın bir zaman da Fatih’te motosikletli iki şüpheli döviz bürosu çıkışı bir vatandaşın 170 bin dolarını alıp kaçarken yine İSPARK görevlisi olaya müdahale ederek şüpheli şahısları engellemiş ve parayı kurtarmıştı.

İSPARK çalışanı bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

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