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İSPARK değnekçilerine "bariyerli" önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçileri engellemek için uygun olan otoparklarda bariyerli siteme geçileceğini açıkladı.

İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçileri engellemek için uygun olan otoparklarda bariyerli siteme geçileceğini açıkladı.

BARİYERLİ ÖNLEM ALINACAK
İBB'den yapılan açıklamada İSPARK'ın il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkla her gün ortalama 120 bin sürücüye hizmet verdiği belirtildi. Özellikle açık ve yol üstü bazı otoparkları değnekçilerin işgali nedeniyle ihbar alındığı belirtilirken, "İBB Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek yasa dışı işletmecilik yapılan otoparkları tespit eden İSPARK, özellikle mesai sonrası yaşanan bu gibi durumlar için bazı otoparklarda çalışma sürelerini uzattı. İllegal işletmecilerin tespit edildiği Eski Galata Köprüsü yanı açık otoparkında bu şekilde önlem alındı" denildi. Değnekçilerin önünü geçmek için fiziki olarak uygun olan otoparklarda bariyerli sisteme geçileceği belirtildi.
Gelen ihbarlar doğrultusunda, değnekçilerin tarafından kullanıldığı tespit edilen Beyoğlu Azapkapı Haliç Metro Otoparkı'nda önümüzdeki ay itibariyle bariyerli sisteme geçilmiş olacağı da vurgulandı.

İHBARDA BULUNUN
İBB'nin yazılı açıklamasında İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'ın "Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli görülen otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera vb. güvenlik sistemlerini de devreye alacağız" şeklindeki ifadelerine de yer verildi. Ayrıca, İstanbullular'dan karşılaştıkları değnekçileri, İBB Beyaz Masa ya da emniyet birimlerine ihbar etmeleri istendi.

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