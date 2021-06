İSPARK, İSBİKE Bisiklet Okulu'nu hizmete açtı! 10 bin kişiye eğitim verilecek

Bisikletin şehrin her noktasına kullanılması ve ulaşımdaki payının artması amacıyla büyük bir atılım başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kültürünün geliştirilmesi vizyonu doğrultusunda her gün binlerce bisiklet severe hizmet veriyor. Bu doğrultuda İSPARK’ın İsbike akıllı bisikletleri de ulaşımın yeni aracı olurken, kullanıcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İstanbul’da bisikletli ulaşım çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, hizmete açılan yeni yollar ile kent adeta bisiklet ağıyla örülüyor. İSPARK, “Haydi İstanbullular Bisiklet Okulu’na” sloganıyla 7’den 70’e binlerce kişiye bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için eğitim verecek.

HAYDİ İSTANBULLULAR BİSİKLET OKULU’NA

İSPARK, hizmet verdiği İsbike akıllı bisiklet istasyonlarında her geçen gün kullanıcı sayısının artması ve ulaşımda bisikletin yaygınlaşmaya başlaması üzerine “İsbike Bisiklet Okulu’nu” kurarak sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Bisiklet elçileri yetiştirmek üzere kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu “Zincir Kıran Kadınlar” tarafından İsbike bisiklet eğitimine destek verilerek, bisiklet okulunda görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak seçilen İSPARK personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim seviyelerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 kişilik bisiklet eğitmenleri, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek.