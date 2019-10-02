"İSPARK yöneticileri Anayasal suç işliyor"

Yaklaşık 2 bin 200 çalışanı bulunan İSPARK'ta Hizmet-İş Sendikası'na üye bin 250 işçinin bulunduğunu vurgulayan Keskin, durumun değiştirilmesi ve yetkili sendika sıfatının kendilerinden alınması için İBB yönetiminin yoğun çaba içerisinde olduğunu vurguladı.

- "Emekçi kardeşlerimiz tehdit ediliyor"

"Genel-İş Sendikası'na üye olmaya zorlanan işçiler, üzerinden kurulan baskı kabul edilemez" diyen Keskin, şöyle devam etti:

"Emekçi kardeşlerimiz, Hizmet-İş Sendikamızdan ayrılıp Genel-İş Sendikası'na üye olmaları için aşlarıyla işleriyle tehdit ediliyor. İSPARK yöneticileri üyelerimizi sendikamızdan baskı ve tehditle istifaya zorlayarak, aslında Anayasal suç işliyor. Anayasamızda, Türk Ceza Yasasında ve Sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması güvence altına alınmış, bu konuda baskı yapılması yasaklanmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi gereğince, bir emekçiyi baskı ve tehditle bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur."

Emekçilere tehdit ve baskı uygulayan kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattıklarını kaydeden Keskin, "Baskı uygulayan bazı İSPARK yöneticileri ve amirleri hakkında 'Sendikal hakların kullanılmasını engelleme, görevi kötüye kullanma ile iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmekten' dolayı Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İçişleri Bakanlığına da inceleme ve soruşturma talebimizi ilettik. Baskılar tahammül edilemez boyutlara ulaşmış durumda. Baskılara dayanamayan bir kardeşimiz fenalaşarak Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buna sebep olanlar yargı önünde hesap verecek." ifadelerini kullandı.