İSPARK'ın araç kapasitesi 100 bini aştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son bir yılda 43 farklı noktada; zemin altı, katlı ve açık olmak üzere 15 bin araçlık yeni otoparkları hizmete açtı. Böylece İBB iştiraki İSPARK'ın İstanbul'daki otopark kapasitesi, 102 bin 312 araca çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İBB, İstanbul'un otopark sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İBB Etüt Projeler Daire Başkanlığı'nca son bir yılda kent genelinde; zemin altı, katlı ve açık alan olmak üzere 43 farklı noktada 15 bin araç kapasiteli yeni otoparklar yapıldı. Yeni otoparkların büyük bir bölümüne, sınırlı alanda yüksek kapasite imkanı sunan mekanik sistemler kuruldu.

Belediyenin iştiraki İSPARK tarafından işletilen yeni otoparklar, özellikle trafik akışının ve otopark ihtiyacının fazla olduğu ilçelerde yapıldı. Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar başta olmak üzere 43 noktadaki yeni otoparklar İstanbulluların hizmetine açıldı. Bunların devreye girmesiyle birlikte İSPARK'ın kent genelindeki toplam otopark alanı 102 bin 312 araç kapasitesine ulaştı.