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İSPARK'ın devraldığı otogar otoparkında düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Devir işleminin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkındaki Avrasya Terminal İşletmelerine ait kabinler sökülerek yerine İSPARK kabinleri yerleştirildi - Otopark, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin tatil öncesi son oturumunda aldığı karar uyarınca İSPARK'a devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkında çalışmalarda sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki otopark işletme sözleşmesinin 5 Mayıs'ta sona erdiği, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz'daki oturumunda otopark işletmesinin belediye iştiraki İSPARK'a devrine onay verildiği, yaşanan adli sürecin ardından devir teslim işleminin 8 Ağustos'ta gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Devir işleminin ardından Avrasya Terminal İşletmelerine ait kabinler sökülerek yerine İSPARK kabinlerinin yerleştirilme işlemlerinin bugün tamamlandığı belirtilen açıklamada, otogarın alt kat otoparklarının İSTAÇ ekipleri tarafından temizlendiği ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, otoparkın Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceği ve bölgede güvenliğin İSTGÜVEN ve zabıta ekipleri tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşan çok sayıda vatandaş ve sektör temsilcisinin otoparkın devrinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

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