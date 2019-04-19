HABER

İSPARK’tan Bekir Aslıtürk’ün sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada gündem olan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşım yapan ve gündeme oturan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili yazılı açıklama yaptı.

İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada gündem olan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İSPARK, elindeki paralarla fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşım yapan ve gündeme oturan çalışanı Bekir Aslıtürk’le ilgili yazılı açıklama yaptı. Aslıtürk’le ilgili konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ”Şirketimizde otopark personeli olarak görev yapan Bekir Aslıtürk sosyal medyada, çalıştığı otoparkın o güne ait gelirini görevli kişiye teslim etmeden önce, bir fotoğraf ile şirket yönetiminin bilgisi dışında paylaşmıştır. İlgili kişi hakkında bu paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Personelin elinde bulunan paralar, mali fişler ile birlikte resmi evrak ve dokümanlarla belgelendirilmiş ve sisteme kayıtlı gelirlerdir. Yaşanılan olayla ilgili bağlı bulunduğu müdürlük tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştır” denildi.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Çanakkale ziyaretleri devam ediyorÇanakkale ziyaretleri devam ediyor
109 yıldır kandilde camide yemek ikram ediliyor109 yıldır kandilde camide yemek ikram ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.