"İSPARK'tan ücretsiz ya da indirimli yararlanan 60 binin üzerinde araç var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'tan ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısının 60 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Tespitler yapılacak. Derhal talimat verdim, her kurumdan bu anlamda yenileyin, yazılarını isteyin ve azaltın. Böyle bir sayı nedir Allah aşkına? Bunları düzenleyeceğiz. Tümüyle elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacak." dedi. İmamoğlu, İstanbul Personel Yönetim AŞ'de (İSPER) basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "İSPARK'ın bisiklet kiralama ve otopark ücretlerine yaptığı zam gündemde. Vatandaşın yoğun bir tepkisi var. Bu zam kararı ne zaman alındı ve zam oranları nedir?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu: "Zam kararı değil. Bu finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var. Seçimde 'Kar ediyor, zarar etmiyor' denen kurumun teslim aldığımız gün itibarıyla, haziran sonu itibarıyla, 6 aylık bilanço, 18 milyon zarar var. İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. İSPARK'la ilgili sadece benim katıldığım 4 saate yakın toplantı yaptık. Arkadaşlarım yoğun çalışıyorlar. Bakın sayı veriyorum 60 binin üzerinde İstanbul'da ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Ya bu nedir? Tespitler yapılacak. Derhal talimat verdim, her kurumdan bu anlamda yenileyin, yazılarını isteyin ve azaltın. Böyle bir sayı nedir Allah aşkına? Bunları düzenleyeceğiz. Tümüyle elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacak."

- "Kredi kartlı ve İstanbulkart uygulamalı tahsilat" İmamoğlu, elden ücret alımı konusunda da bir kaçak olduğunu belirterek, ekim itibarıyla kredi kartlı ve İstanbulkart uygulamalı tahsilat sistemi başlatacaklarını dile getirdi. Geçici bir dönem de tamamen kredi kartlı sisteme geçileceğini aktaran İmamoğlu, "Geçici bir dönem, bunun teşvik edilmesi için. Örneğin 10 lira mı ödüyorsunuz elden, kredi kartıyla 9 lira olarak ödeyeceksiniz. Yani teşvik edeceğiz bu sistemi. Bir zam çalışması elbet olacaktır ama şu an itibarıyla yoktur. Bütün bu düzenlemelerden sonra ona göre hareket edeceğiz. Bazı yerlerde sistem hatasıyla ilgili uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili vatandaşların fazla tahsilatı varsa iade edilecektir." diye konuştu. İmamoğlu, İSPARK'ın yıl sonunda olumlu anlamda farklı sürprizlerle İstanbul halkına servis edilecek bir iştirake dönüşeceğini vurguladı. - İBB'de işten çıkarmalar İmamoğlu, sendikal yaşama, iş gücünün korunmasına çok önem verdiğini ifade ederek, işten çıkarmalarla ilgili, şu değerlendirmede bulundu:

"Arkadaşlarım bir çalışma yapıyor. Ben 18 Nisan'da görev almış birisiyim. Bana brifing yapıldı. Aradan 2 ay geçti bir brifing daha oldu. Nedir bu eleman farkı 2 aydan bahsediyoruz. Duyduk mu biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 bin eleman alıyor? Hangi vicdana sığar. Görevi aldığım hafta 1 milyar 600 milyon lira para normal uygulamaların gününden 15 gün önce hesaba yatıyor. Görevi aldığımda kasasında Büyükşehir Belediyesinin 5 milyon lira para vardı, maaş ödeyecek parası yoktu." - Diyarbakır ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyarbakır'da kimle, neyi konuşuyor?" sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Bu yorumlara üzülüyorum, çünkü ben İstanbul'u yönetirken kişilerle kurumlarla görüşüyorum. Görüştüğüm insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, özgür ve özgün bireyler. Aslında buna benzer bir durum Diyarbakır da." dedi. İmamoğlu, Diyarbakır görüşmelerinin tamamen kameralar önünde gerçekleştiğini belirtti. Diyarbakır'da kullandığı "Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız." ifadelerinin sorulması üzerine İmamoğlu, "Ben de yasayla başvurusunu yapmış, hak kazanmış, 'Hiçbir engeliniz yok' denmiş, aday olmuş birisiyim. Seçimi kazandım. YSK'nın hukuksuz bir uygulamasıyla mazbatamız elimizden alındı. Ardından bir seçim daha yapıldı, yine kazandık, yine mazbatamızı aldık. 'Aynı yerdeyiz' bu. O vatandaşlarımız da başvurularını yaptılar. 'Hiçbir engel yoktur.' diyen YSK. Bir suçu varsa niye sokakta? Türkiye Cumhuriyetindeyiz. Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Demokrasiyi birlikte güçlendireceğiz. Yapılan iş yanlıştır." diye konuştu.