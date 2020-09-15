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Isparta 113 parti taklit ve tağşiş ürün listesinde yer almadı

ISPARTA HABERLERİ  | 15.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti ürünü taklit, tağşiş yapıldığı ve ilaç etken maddesi kattığı için ifşa ederken, listede Isparta yer almadı.Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığın sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti ürünü taklit, tağşiş yapıldığı ve ilaç etken maddesi kattığı için ifşa ederken, listede Isparta yer almadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığın sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık son olarak taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 91 firmaya ait 113 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan listede döner ve sucuğa at eti katan firmaların olduğu görüldü. Ayrıca süzme çiçek balı, yoğurt, tereyağ, zeytinyağı gibi birçok ürüne farklı katkı maddesi ilave edildiği tespit edildi. Birçok ilden firmanın bulunduğu listede Isparta yer almadı. Özellikle döner işletmecilerinin fazlasıyla yer aldığı kentte gıda sektörü temiz çıktı.

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