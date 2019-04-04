Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başdeğirmen törende yaptığı konuşmada, "Yüce Rabbim, sizlerin takdiriyle bunu bizlere uygun gördü. Bizlerin amacı, bundan sonraki çalışmalarımız, bu önemli günden sonra, bu kutlu görevi aldıktan sonra hep beraber tüm dostlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber memleketimize hayırlı işler yapabilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda düzenlenen törene, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı.

Isparta Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnihşah Çokdinç, 31 Mart’taki seçimlerin 24 Haziran’da olduğu gibi huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirterek, göreve gelecek olan belediye başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Törende daha sonra AK Parti’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e mazbatası verildi.

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, "Sizlerle gurur duyuyorum. Isparta, sizlerle gurur duyuyor. Allah razı olsun sizlerden. Bugüne kadar olan bu seçim süreci içerisinde, tüm dostlarımız ile birçok çalışmanın içerisinde olduk. Amacımız, Isparta’mız için hizmet edebilmek adına yarışın içerisinde olmaktı. O yarış içerisinde bizler yer aldık. Yüce Rabbim, sizlerin takdiriyle bunu bizlere uygun gördü. Bizlerin amacı, bundan sonraki çalışmalarımız, bu önemli günden sonra, bu kutlu görevi aldıktan sonra hep beraber tüm dostlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber memleketimize hayırlı işler yapabilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.