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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başdeğirmen törende yaptığı konuşmada, "Yüce Rabbim, sizlerin takdiriyle bunu bizlere uygun gördü. Bizlerin amacı, bundan sonraki çalışmalarımız, bu önemli günden sonra, bu kutlu görevi aldıktan sonra hep beraber tüm dostlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber memleketimize hayırlı işler yapabilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.
Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda düzenlenen törene, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, çok sayıda parti yöneticisi ve vatandaş katıldı.
Isparta Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnihşah Çokdinç, 31 Mart’taki seçimlerin 24 Haziran’da olduğu gibi huzur ve güven ortamında tamamlandığını belirterek, göreve gelecek olan belediye başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.
Törende daha sonra AK Parti’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e mazbatası verildi.

"Sizlerle gurur duyuyorum"
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, "Sizlerle gurur duyuyorum. Isparta, sizlerle gurur duyuyor. Allah razı olsun sizlerden. Bugüne kadar olan bu seçim süreci içerisinde, tüm dostlarımız ile birçok çalışmanın içerisinde olduk. Amacımız, Isparta’mız için hizmet edebilmek adına yarışın içerisinde olmaktı. O yarış içerisinde bizler yer aldık. Yüce Rabbim, sizlerin takdiriyle bunu bizlere uygun gördü. Bizlerin amacı, bundan sonraki çalışmalarımız, bu önemli günden sonra, bu kutlu görevi aldıktan sonra hep beraber tüm dostlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber memleketimize hayırlı işler yapabilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

"Halkımızın yanında, vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her türlü hizmeti layık olduğu şekilde sizlere getirmeye söz veriyorum"
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasının devamında ise, "Buraya kadar gelerek, bizlere o güzel oyları verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim, sizlere bizleri mahcup etmesin. Vermiş olduğunuz o güzel oyların karşılığını, misli misline daha fazlasıyla yaparak, şehrimizi daha da ileriye götürerek, yaşam şartlarımızı ileriye götürerek, refah düzeyimizi en üst seviyeye taşıyarak bu memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla beraber tüm halkımızın yanında olarak, vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her türlü hizmeti layık olduğu şekilde, inşallah sizlere getirmeye ben buradan da söz veriyorum. Yüce Rabbim, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

"Bu bir başlangıç"
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, "İnşallah, Isparta halkımız Atabey, Gönen ve beldelerdeki belediye başkanlarımızı sizler ‘Şehr’ül Emin’ olarak tayin ettiniz. İnşallah, bundan sonra bu bir başlangıç. Daha iyi ve daha güzel hizmetlerle en güzel günleri hep beraberce yakalayalım. Ben mazbatasını alan tüm kardeşlerime, belediye meclis üyelerime, il genel meclis üyelerime, belediye başkanlarıma Cenab-ı Hak’tan hayırlı ve uğurlu olsun diliyor, günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun, sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mazbatasını aldı

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