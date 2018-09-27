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Isparta Belediyesine yönelik operasyonla ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 20:44 | Son Güncelleme

Yargıtayın bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı

Isparta Belediyesine yönelik 2011'de düzenlenen operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı dava, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararların bozulmasına hükmetti.

Daire, belediyeye yönelik operasyonlara ilişkin dinlemelerin usulsüz yapıldığı ve bilirkişi raporlarının çelişkili olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesini kararlaştırdı. Şüpheliler hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararları onaylandı, ceza kararlarının ise bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın, diğer bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar ve sanık avukatları, Yargıtay'ın bozma kararına katıldıklarını belirterek, haklarındaki yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Kefaletle tahliye olan bazı sanıklar ise kefalet ücretlerinin iadesini istedi.

Mahkeme heyeti, yurt dışı yasağının kaldırılması taleplerini kabul edip, kefalet iadesi taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

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- Olayın geçmişi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2011'de Isparta Belediyesine düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da bulunduğu 82 sanık hakkında, "örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, resmi evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda Belediye Başkanı Günaydın'a 4 yıl 2 ay, eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın'a 2 yıl 1 ay, diğer sanıklara da 1 yıl ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, dava dosyası şüphelilerin itiraz hakkı kapsamında Yargıtay'a taşınmıştı.

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dava Isparta Belediyesi operasyon Yargıtay Yusuf Ziya Günaydın

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