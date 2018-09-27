Isparta Belediyesine yönelik operasyonla ilgili dava

Isparta Belediyesine yönelik 2011'de düzenlenen operasyon sonrası açılan ve 82 sanığın yargılandığı dava, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararların bozulmasına hükmetti.

Daire, belediyeye yönelik operasyonlara ilişkin dinlemelerin usulsüz yapıldığı ve bilirkişi raporlarının çelişkili olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesini kararlaştırdı. Şüpheliler hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararları onaylandı, ceza kararlarının ise bozulmasına ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski MHP İl Başkanı İsa Yalçın, diğer bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar ve sanık avukatları, Yargıtay'ın bozma kararına katıldıklarını belirterek, haklarındaki yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Kefaletle tahliye olan bazı sanıklar ise kefalet ücretlerinin iadesini istedi.