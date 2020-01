Isparta Belediyesi’nin Elazığ ve Malatya için başlattığı kampanyada duygulandıran yardımlar

Isparta Belediyesi tarafından başlatılan kampanya ile yapılan duyurudan hemen sonra Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için vatandaşlardan toplanan kuru gıda, ısıtıcı, kıyafet ve battaniye gibi malzemeler, 2 kamyona yüklenerek uğurlandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başlattıkları yardım ve destek kampanyasında yaşanan duygu dolu anları anlatırken, “Buradaki birlik beraberlik dayanışma başka hiçbir toplumda olan bir dayanışma değildir” dedi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen açıklamasında, kampanya devam ederken; 90 yaşındaki yaşlı bir vatandaşın elinde battaniye getirip kimseden yardım kabul etmeyip toplama alanına kadar taşıdığını, 8 yaşındaki bir çocuğun zarfa 10 lira koyarak depremzedelere göndermek istediğini, başka parası olmadığı halde elinde sıkıştırdığı parayı göndermek istediğini, üniversiteli gençlerin topladıkları paralarla battaniye alıp kendilerine getirdiğini, çok sayıda kamyoncunun sevkiyata gönüllü olarak talip olduğu ile bir esnafın 1 günlük cirosunu yardım olarak gönderdiğini ifade etti.

Başdeğirmen: “Tüm vatandaşlarımız bu iş için fedakarca seferber oldular”

Uğurlama töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cuma akşamı bütün ülkemizi yasa boğan bir felaket haberiyle sarsıldık. O andan beri bütün ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız bu iş için fedakarca seferber oldular. Malatya ve Elazığ merkezli ve birçok ilimizde bu sarsıntıyı hissederek büyük bir deprem yaşadık. Rahmetli olanlarımız ve çok sayıda da yaralımız oldu. Rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

“Buradaki birlik beraberlik dayanışma başka hiçbir toplumda olan bir dayanışma değildir”

“Bizler de Isparta Belediyesi olarak, duyarsız kalmadık” diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hemen duyuru yaparak oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarına ortak olmak ve onların oradaki yaraları sarmak için hemen bir çalışma içerisine girdik. Yapmış olduğumuz duyurudan hemen sonra, o kadar çok çabuk insanlarımız buraya bir anda yardıma koştular ki, inanın duygulanmamak elde değil. 90 yaşında bir amcamız, elinde, evindeki ki battaniyelerini alıp geliyor, kapıda biz almak istiyoruz, ‘Hayır, ben yerine kadar götüreceğim’ diyor.

Bir bakıyorsunuz, belki de hiç parası yok ama bir miktar para hazırlamış, avucunun içerisine sıkmış, ‘Bunu vermek istiyorum’ diyor. Bugün, 8 yaşında bir öğrencimiz geldi, bir zarf var elinde, içerisine şöyle bir baktım, 10 lira koymuş. Dedi ki, ‘Başkan amca, ben bunu oraya göndermek istiyorum’. İrem isminde bir kızımız telefon açtı, ‘Ben de oraya gitmek istiyorum, beni gönderir misiniz? Kamyonda beni de gönderin’ dedi. O kadar çok kamyoncu arkadaşınız bana mesaj yazıyor ve diyor ki, ‘O malzemeleri ben taşımak istiyorum’. Çanta işi yapan bir vatandaşımız, ‘Ben bir günlük tüm ciromu, kârımı değil, yapmış olduğum satıştan meydana gelenin hepsini bağışlamak istiyorum’ diyor. Üniversiteli gençler, aralarında paraları toplamışlar, hep beraber onunla gitmişler battaniye almışlar ve onu getiriyorlar. Buradaki birlik beraberlik dayanışma başka hiçbir toplumda olan bir dayanışma değildir. Yani burada önemli olan oradaki acıyı hissetmek ve o acıyı hissettiği şekilde de onu tedavi etmek için mücadele vermek. Bu, çok önemliydi. Biz, burada her zaman için kadirşinas olan vatandaşlarımızın, bu desteğini gördük” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz çok güçlü”

Başkan Başdeğirmen açıklamasında ayrıca devletin olaya anında müdahalesi ve gücünden bahsederek, “Bizim devletimiz gerçekten çok güçlü. Anında hemen komşu iller, oradaki ilin içerisindeki tüm ekiplerle mücadeleye hemen girişildi ve birçok vatandaşımız sağ bir şekilde o enkazların altından çıkartıldı. Anında müdahalelerle çok büyük önlemler alındı. Devletimiz her türlü ihtiyacı karşıladı” diye konuştu.

“Bu birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, hiçbir güç bizim ülkemizin sırtını yere getiremez”

“Bizler de rahat olmamız, o manevi duygularımızı tedavi edebilmemiz ve bu destekleri vermek için mücadele ettik diyen Başkan Başdeğirmen şöyle devam etti; “İnsanlarımız o kadar çok duyarlı geldi ki, bizler bundan çok duygulandık. Şu anda 2 tane kamyonumuzu yükledik. İçerisinde, kuru gıda, ısıtıcı, battaniye ve hiç kullanılmamış giysiler var. Çocuklara bile oyuncak koymuşlar. Hiç açılmamış oyuncaklar var. Bunlar, çok güzel şeyler. Bunları kendilerine ulaştırıyoruz, inşallah yarın (bugün) sabah bu araçlarımız Elazığ ve Malatya’da olacak. Yarın, tekrar bir tır, Eğirdir, Gelendost ve Senirkent’teki esnaflarımız ile çiftçilerimizin vermiş olduğu elmaların ilk tırını da yarın oraya ulaştırıyoruz. Burada, tabii ki Cumhurbaşkanımıza, bizim devlet büyüklerimize, orada anında bu hizmete koşan tüm birimlerimize, bizler de bir vatandaş olarak teşekkür ediyoruz. Biz de burada, AFAD ile beraber, işbirliği içerisinde, bu çalışmaları tamamladık. Buradaki tüm malzemeleri, Ispartalı vatandaşlarımız, esnaflarımız, üreticilerimiz bize getirdi. Hepsi de, burada gönülden verilen malzemeler. Onun için ben tüm vatandaşlarımıza buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman için vatandaşlarımızın tüm sıkıntılarında yanındayız, her zaman için beraberiz, birlik beraberlik içerisindeyiz. Bu birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, hiçbir güç bizim ülkemize hedef koyamaz, ülkemizin sırtını hiçbir şekilde de yere getiremez. Tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Yüce Rabbim, tekrar ölenlerimize rahmet eylesin, kalan hastalarımıza da şifalar versin. Böyle acıları tekrar yaşamamak için yüce Rabbimize dua ediyoruz”.

Kılıçarslan: “Belediyemizin topladığı tüm malzemeleri AFAD koordinesiyle, şu anda yola çıkarıyoruz”

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ethem Kılıçarslan ise depremin meydana geldiği andan itibaren teyakkuza geçtiklerini ve belediye tarafından başlatılan anlamlı kampanyada toplanan malzemelerin AFAD koordinesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktardı.

AFAD Isparta İl Müdürü Kılıçarslan açıklamasında, “Valimizin emir ve direktifleri doğrultusunda, biz de Cuma günü ilk saatte kriz merkezini topladık. Bütün personelimizle birlikte, Belediye Başkan Yardımcımızın başkanlığında kurulan tüm itfaiye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz dahil, kriz merkezinde teyakkuz halinde bekledik. Bir yardım talebine karşılık, hemen intikal edelim diye bekledik. Valimize durumu arz ettik ve bizden (Isparta’dan) insan gücü istenmedi. Ama UMKE ekibimiz, zaten olayın olduğu anda Sağlık Bakanımızın talimatlarıyla yola çıkmıştı. Biz de tüm AFAD ekipleri olarak teyakkuzda bekledik. İki gündür hafta sonu da dahil, Belediye Başkanımızın başlattığı bu güzel faaliyette, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Belediyemizin topladığı tüm malzemeleri AFAD koordinesiyle, şu anda yola çıkarıyoruz. Yarın (bugün) sabah, Allah izin verirse Elazığ’da olacak. Ben, öncelikle Belediye Başkanımız ve ekibine, Valimize bu duyarlılık hareketleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Isparta halkına da teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

El sallayarak uğurladılar

Isparta’da düzenlenen uğurlama töreni sonrasında katılımcılar, sevkiyatı yapacak olan şoförlerle vedalaştıktan sonra el sallayarak yardım kamyonu ve tırlarını Elazığ ile Malatya’ya uğurladılar.