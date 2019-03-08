Isparta, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri’nde Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta’nın Türkiye birinciliği elde etmesinin ardından yeni açılan okullara sertifikaları verildi.

Proje kapsamında öğrencilerin, kurum ve okullarda temizlik, hijyen, yeterli ve dengeli beslenme konularına teşvik edilmesi ile okuldaki sağlıklılık oranın daha iyi düzeylere çıkarılması amaçlanıyor.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortak protokolleri ile yürütülen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri kapsamında ilimiz yüzde 100 başarı oranı ile Türkiye birincisi olmuştur. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılı içinde yeni açılan okullara Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikaları düzenlenen törenle sahiplerine verildi" dedi.

"Proje, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından önemli"

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldırım ayrıca, projeye gösterilen ilgi ve başarıdan dolayı duyulan memnuniyeti ifade ederek, "Okul ve kurumlarımıza teşekkür ederek, okul ve kurumlarımızın temizlik, hijyen, yeterli ve dengeli beslenme konusunda teşvik edilmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılmasının öğrencilerimizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



