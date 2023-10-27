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Isparta’da 10 dekar alan küle döndü

27.10.2023 17:39 | Son Güncelleme:
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 10 dekar alan küle döndü.

Isparta’da 10 dekar alan küle döndü

Yangın, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Öte yandan meyve ve ceviz ağaçlarının tamamen yandığı öğrenilirken, 10 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Isparta

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