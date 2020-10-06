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Isparta’da 138 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisinden karşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 21:53 | Son Güncelleme

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından son yıllarda yapılan çalışmalar ile 138 köyün içme suyu depolarının elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden sağlanıyor.

Isparta’da 138 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisinden karşılanıyor

Isparta’da köylerin içme suyu depolarının elektrik ihtiyacı kurulan Güneş Enerji Santrallerinden(GES) karşılanıyor.

İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla 138 köye kurulan güneş enerji santralleri sayesinde vatandaşlar içme suyu elektriği için ödeme yapmıyor. Son olarak Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı köyünde KÖYDES kapsamında uygulanan proje ile önümüzdeki günlerde hizmete alınacak içme suyu güneş enerji sistemi yapım işlemi tamamlandı.

Yalvaç Kaymakamı Murat Kahraman Eğirler köyünde KÖYDES kapsamında yapımı tamamlanan 100 metreküp gömme içme suyu deposunda da incelemelerde bulundu.

5 YILDA TUTARINI AMORTİ ETMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Isparta İl Özel idaresinin kendi elektriğini kendi üretmesi adına geçtiğimiz yıl Gelendost Madenli köyünde yapımına başlanılan ve kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan GES santrali Ocak ayında devreye girdi. İl Özel İdaresine yıllık 1. 2 milyon lira katma değer katan GES santralinin 5 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor.

Isparta’daki önemli GES yatırımlarından biri de Eğirdir bademli köyüne kurulan Güneş enerji sistemi. Burada hizmete alınan GES sistemi ile Eğirdir ilçesine bağlı Bademli ve Eyüpler köylerinde kullanılan tarımsal sulama enerji ihtiyaçlarının belli bir kısmı karşılanıyor.

4 dekar alanda kurulan GES sisteminin Isparta’nın diğer köylerine kurulması için de araştırmalar devam ediyor. (İHA)

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