HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Isparta'da genç kızın üst geçitten atladığı anlar kamerada

Isparta'da genç kızın üst geçitten atladığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Isparta'da 17 yaşındaki genç kız, demir parmaklıklardan atlayarak intihar etmek istedi. Genç kızın metrelerce yüksekten atladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta’da 17 yaşında genç kız G.Ö. gece 03.30 sularında Özkanlar alt geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. Genç kızın alt geçit korkuluklarından aşağıya atladığını gören vatandaşlar, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler genç kıza müdahale ettiler. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç kadının neden intihar etmek istediği ise henüz belirlenemedi.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Genç kız atlarken trafik yoğunluğunun büyük olduğu Özkanlar Kavşağında o anda arabanın geçmemesi büyük şans olarak yorumlandı. 17. Yaşındaki genç kız G.Ö. Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Sosyal medya bu şoförü konuşuyorSosyal medya bu şoförü konuşuyor
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
genç kız ısparta intihar girişimi

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber: 2 şehit, 6 asker yaralı

Kahreden haber: 2 şehit, 6 asker yaralı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Metrobüste iğrenç olay! Kadın bağırınca olay ortaya çıktı

Metrobüste iğrenç olay! Kadın bağırınca olay ortaya çıktı

Ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti

Ünlü hafız İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti

Survivor'da aşk mı başlıyor? Dikkat çeken yakınlaşma...

Survivor'da aşk mı başlıyor? Dikkat çeken yakınlaşma...

Milyonlarca emekli bekliyordu

Milyonlarca emekli bekliyordu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

'Arkadaşlarım sürekli alay ediyordu!' Artık bambaşka biri oldu!

Korkunç önlem: Kızlarının memelerini dağlıyorlar!

Korkunç önlem: Kızlarının memelerini dağlıyorlar!

Diğer Haberler
Koronavirüs sebebiyle koruyucu kıyafet giyen kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Koronavirüs önlemi! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Otobüs şoförünün yolcuları karşılaması sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya bu şoförü konuşuyor

Mahkumlar, hapishane bahçesini yüzme havuzuna çevirdi

Mahkumların yaptığı şaşkına çevirdi

İşte 2020 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazanan kareleri

Binlercesi bir arada

Öğrencilerin 3 kilometrelik tehlikeli yolculuğu kamerada

Görenler şaştı kaldı! Tehlikeli anlar böyle görüntülendi

Kontrolden çıkan drone, adamın elini kesti

Drone kontrolden çıkınca olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.