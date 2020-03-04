Isparta'da genç kızın üst geçitten atladığı anlar kamerada

Isparta’da 17 yaşında genç kız G.Ö. gece 03.30 sularında Özkanlar alt geçidinden atlayarak intihar etmek istedi. Genç kızın alt geçit korkuluklarından aşağıya atladığını gören vatandaşlar, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler genç kıza müdahale ettiler. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen genç kadının neden intihar etmek istediği ise henüz belirlenemedi.

GENÇ KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Genç kız atlarken trafik yoğunluğunun büyük olduğu Özkanlar Kavşağında o anda arabanın geçmemesi büyük şans olarak yorumlandı. 17. Yaşındaki genç kız G.Ö. Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



