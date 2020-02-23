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Isparta'da 3 liseli kız, 4 gündür kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Isparta'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'dan (16) henüz haber alınamadı.

Isparta'da 3 liseli kız, 4 gündür kayıp

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızları bulmak için çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerine şu ana kadar birkaç ihbarda bulunulduğu, ancak bunların asılsız olduğu belirtildi.

Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

(DHA)


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