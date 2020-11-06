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  4. Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü

Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 19:42 | Son Güncelleme

Isparta’da seyir halindeki bir otomobilin açılan ön kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu. Çocuğun otomobilden düşme anı araç kamerasına yansıdı.

Isparta’da 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü

Kaza, dün akşam İskender Mahallesi’nde bulunan Çayboyu yolunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, yolda hareket halindeki bir otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü.

Yola düşen çocuğun yardımına başka bir araçtan inen sürücü yetişti. O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Küçük çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.

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OLAY ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sola dönüş yaptığı sırada sağ ön kapısının açıldığı ve çocuğun yola düştüğü görülüyor.

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Görüntülerde ayrıca başka bir araç sürücüsünün çocuğun yardımına koştuğu ve yerden kaldırdığı çocuğu ailesine teslim etmesi yer alıyor. (İHA)
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