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  4. Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Isparta’da 4 yaşındaki Enver Çakacı, ev arkadaşı tarafından evinde ölü olarak bulundu. Çakacı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Hisar Mahallesi 3616.Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki Enver Çakacı
akşam saatlerinde dışarıdan gelen ev arkadaşı tarafından hareketsiz vaziyette buldu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakacı’nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, Çakacı’nın ölümünün ‘Şüpheli’ olduğu gerekçesiyle polis ekipleri bir süre olayın meydana geldiği evde incelemelerde bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri tarafından gerekli incelemeleri tamamlanan Çakacı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu’na sevk edildi.

5 YIL ÖNCE EŞİNDEN AYRILDI

Çakacı’nın yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrıldığı, daha sonra ev arkadaşı ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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