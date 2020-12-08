HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

08.12.2020 20:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 96 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Isparta Şehir Hastanesine Kovid-19 virüsü nedeniyle 27 Kasım'da yatırılan 96 yaşındaki Hüseyin Temur'un tedavisi tamamlandı.

8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı8 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlığına kavuşan Temur, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temur'un hastaneden çok mutlu ayrıldığını söyledi

Temur'un sağlık çalışanlarına dua edip, teşekkür ettiğini belirten Doğan, kendileri için en büyük teşekkürün hastalarının sağlıklı şekilde taburcu olması olduğunu dile getirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Derz temizliği nasıl yapılır?Derz temizliği nasıl yapılır?
8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Bursa'da koronavirüse yakalanan sağlıkçı baba ve kızının diyaloğu duygulandırdı

Küçük Ecem karantinadaki babasına böyle seslendi

Derz temizliği nasıl yapılır?

Derz temizliği nasıl yapılır?

'Kabin ekibi pandemide para kazanabilmek için cinsel içerik yayınlıyor'

'Kabin ekibi cinsel içerik yayınlıyor' iddiası

Kartal'da kuryelerin korkunç kazası böyle görüntülendi

Korkunç görüntü! Vatandaşlar yardıma koştu

Fazla klorla havuza giren altı çocuk yaşam mücadelesi veriyor!

Fazla klorla havuza giren altı çocuk yaşam mücadelesi veriyor!

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

Sosyal medyadan tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.