HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'da acı olay... 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

Isparta'da acı olay... 3 kardeş, evde çıkan yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 10:27 | Son Güncelleme

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kerpiç evde çıkan yangında, 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Yalvaç ilçesinin Salur Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altınbaş ve eşi, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için eşiyle birlikte evden çıktı. Bir süre sonra kerpiç evde yangın çıktı. Bu sırada evde uyuyan çiftin çocukları Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, 3 kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tamamen yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makinesiyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Burçların can sıkıcı özellikleri Burçların can sıkıcı özellikleri
İstanbul Valiliği'den kar açıklaması!İstanbul Valiliği'den kar açıklaması!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta yangın

En Çok Okunan Haberler

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Sapkınlık! Meğer erkek arkadaşı o uyurken filme çekip...

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

Mucize Doktor'da şaşırtan aşk itirafı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 20 tarihi yapı zarar gördü

Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da 20 tarihi yapı zarar gördü

İstanbul Valiliği'den kar açıklaması! (7 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

İstanbul Valiliği'den kar açıklaması!

Yer: Avcılar! Uzun süre başından ayrılmadı

Uzun süre başında bekledi!

Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay'a giden sanıkların cezaları onandı

Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da kar! Beyaza bürüdü

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.