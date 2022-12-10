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Isparta'da acı olay: Alevlerden kaçamayan yatalak hasta, feci şekilde can verdi

10.12.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir evde çıkan yangında, yatalak bir hasta, evden kaçamadığı için yanarak feci şekilde can verdi. Dumandan etkilenen eşi ve komşusu ise hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da acı olay: Alevlerden kaçamayan yatalak hasta, feci şekilde can verdi

Isparta'daki yangın dün gece 03.55 sıralarında Hızırbey Mahallesi bulunan beş katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla birlikte bölgeye polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında yatalak hasta Süleyman K. (50) olay yerince feci şekilde can verdi. Yangından dolayı dumandan etkilenen eşi ve komşusu sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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"AYAKLARINDAN RAHATSIZLIĞI VARDI"

Hayatını kaybeden Süleyman K.'nın yatalak olduğunu belirten komşu esnaf Sedat G., “İtfaiye ekipleri gelip yangını binalara sıçramadan söndürmüşler. Vefat eden kişi bizim müşterimizdi. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve yürüyemiyordu. Yürüyemediği için kaçamamış, eşi de onu kurtaramamış. Eşinin kolu falan yanmış. Daha sonra biz vefat ettiği haberini aldık” dedi.
Süleyman K.'nın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.(İHA)

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yangın Isparta

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