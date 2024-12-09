Isparta'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Ispart'da askeri helikopter düştü. Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen olayla ilgili çok sayıda ekip kaza bölgesine gitti. Konuya ilişkin ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, "Birbirlerine küçük temasta bulunan iki helikopterden biri düştü, diğeri herhangi bir hasar almadan normal seyrine döndü. Bir eğitmen bir askeri öğrenci vardı. Kesinleşmemiş bilgiye göre bir şehidimiz bir yaralımız var. Bilgi teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.

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