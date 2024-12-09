HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Isparta'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Isparta'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 11:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'da askeri helikopter düştü! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Ispart'da askeri helikopter düştü. Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana gelen olayla ilgili çok sayıda ekip kaza bölgesine gitti. Konuya ilişkin ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi. Başdeğirmen, "Birbirlerine küçük temasta bulunan iki helikopterden biri düştü, diğeri herhangi bir hasar almadan normal seyrine döndü. Bir eğitmen bir askeri öğrenci vardı. Kesinleşmemiş bilgiye göre bir şehidimiz bir yaralımız var. Bilgi teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Isparta helikopter
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

İmamoğlu: Suriye'de devreye girebiliriz

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

15 BİN TL MASADA | Emekli maaşı için 20 gün kala yüzde 20 iddiası!

15 BİN TL MASADA | Emekli maaşı için 20 gün kala yüzde 20 iddiası!

SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

SMO ibresini oraya yöneltmişti! Münbiç'ten haber geldi: Fırat Nehri'nin batısı temizlendi

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Yeraltındaki tutsaklar, kameradan görülüyor ama bir türlü ulaşılamıyor

Açık açık duyurdu: "Şam'da Türkiye modeli uygulayacağız"

Açık açık duyurdu: "Şam'da Türkiye modeli uygulayacağız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.