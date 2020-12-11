Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Polis, Yedişehitler Mahallesi'nde bir evden kazan çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Eşkali belirlenen Afgan uyruklu H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.A.'nın sırtına aldığı kazan ile yolda yürüdüğü görülüyor.
Zanlının, daha önce hırsızlık suçundan tutuklandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.
(AA)