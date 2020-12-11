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Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

11.12.2020 00:24 | Son Güncelleme:
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Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Polis, Yedişehitler Mahallesi'nde bir evden kazan çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Eşkali belirlenen Afgan uyruklu H.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.A.'nın sırtına aldığı kazan ile yolda yürüdüğü görülüyor.

KOVİD-19 NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞ

Zanlının, daha önce hırsızlık suçundan tutuklandığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

(AA)

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