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Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Isparta'nın Sütçüler ilçesinin yayla kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 7 yılkı atı öldü. 6 at da köylüler tarafından açlıktan ölmek üzereyken bulundu.

Sütçüler ilçesine bağlı Sarımehmetler köyünün yaklaşık 15 kilometre uzağındaki Yuvalı Yaylası'nda geçen hafta etkili olan kar yağışı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı.

Isparta'da yılkı atlarını görenler dehşete düştü

Önceki gün yaylaya çıkan köylüler bölgedeki 7 atın öldüğünü belirledi. 6 atı da bitkin halde bulan köylüler yetkililere haber verdi.
Sütçüler Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaylada karla kaplı yolları açarken, bitkin haldeki yılkı atlarını da kurtardı.

JANDARMA YEMLEME YAPTI

JANDARMA YEMLEME YAPTI
Jandarma ekiplerince bölgede yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.
Jandarma ekipleri belirli noktalara saman balyaları bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
ısparta yılkı atı

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