Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Çünür Mahallesi’nde Tarkan Z. (44) ve eşi Leyla Z. (45) arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan Z. eşini bıçakla boğazından yaraladı.
Tarkan Z. daha sonra bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Söz konusu evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan olay sonrasında tahkikat başlattı.
Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 1 yorum