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Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 01:57 | Son Güncelleme

Isparta Çünür’de tartıştığı eşinin boğazını keserek yaralayan şahıs, kendi bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Çünür Mahallesi’nde Tarkan Z. (44) ve eşi Leyla Z. (45) arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan Z. eşini bıçakla boğazından yaraladı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tarkan Z. daha sonra bıçakla bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Söz konusu evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yaşanan olay sonrasında tahkikat başlattı.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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DİZİLER AİLE BIRAKMADI NAMUS BIRAKMADI EN SONUNDADA DÜZENİ BİTİRİYOR AİLE KALMADI RÜTÜK NERDESİN ALLAH AŞKINA KUL HAKKI YEME GEREĞİNİ YAP NEDİR BU DİZİLERİN HALİNİ
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