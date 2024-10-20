Eğlence kabusa dönüştü! Isparta'da bir mekan alev alev yandı... O anlar kamerada

Gelen bilgilere göre, Kutlubey Mahallesi’nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

Isparta’da bulunan 5 katlı bir eğlence merkezinin son katında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, içeride bulunan vatandaşlar hızla tahliye edildi. pic.twitter.com/mDs7qA22uX — Mynet (@mynet) October 19, 2024

ŞU ANA KADAR KİMSE YARALANMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.