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  4. Eğlence kabusa dönüştü! Isparta'da bir mekan alev alev yandı... O anlar kamerada

Eğlence kabusa dönüştü! Isparta'da bir mekan alev alev yandı... O anlar kamerada

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
20.10.2024 01:12
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Isparta’da bulunan 5 katlı bir eğlence merkezinin son katında yangın çıktı. Alevler binayı sararken, içeride bulunan vatandaşlar hızla tahliye edildi. Yangına ilk müdahaleyi ise orada bulunan vatandaşlar yaptı. Yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Eğlence kabusa dönüştü! Isparta'da bir mekan alev alev yandı... O anlar kamerada

Gelen bilgilere göre, Kutlubey Mahallesi’nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı.

ŞU ANA KADAR KİMSE YARALANMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

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yangın Isparta
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